Turşunun bozulmasını önlüyor. Bidona koyun yeter

Youtube.com’da yer alan derlemelere göre, turşu yapmanın püf noktaları ortaya çıktı. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan turşu yaparken başta sebzelerin taze ve çürümemiş olmasına özen gösterin.

Çürüyen ürünler, turşularınızın çabuk bozulmasına neden olabilir. Sebzeleri iyice yıkayıp temizledikten sonra turşu yapımına başlayabilirsiniz.

Yaptığınız ev yapımı turşuların daha uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için doğal bir sirke kullanmanız önerilir. Sirke, turşuların korunmasında önemli bir rol oynar. Doğal sirke, turşularınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, tariflerde belirtilen miktarlara bağlı kalarak kaya tuzu kullanarak turşularınızı kurabilirsiniz.

Eğer turşularınızda aromatik bir tat isterseniz, içerisine limon, defne yaprağı gibi aroma verici malzemeler ekleyebilirsiniz. Bu malzemeler turşularınıza farklı bir lezzet kazandıracaktır.

Turşularınızı saklamak için cam kavanozlar kullanmanız önerilir. Plastik kaplar, turşuların bozulmasına neden olabilir. Kavanozların ağız kısmını sıkıca kapatın ve serin bir yerde saklayın.

Son püf nokta ise, turşularınızın daha uzun süre dayanması için steril bir ortamda hazırlanması önemlidir. Bu nedenle, turşu yapmadan önce kullanacağınız tüm malzemeleri iyice temizleyin ve sterilize edin.

KRİTİK NOKTA: BİDONA NOHUT YA DA ELMA EKLEYİN

Turşularınızın bozulmaması ve daha uzun süre taptaze kalmalarını sağlamak için elma ve nohut ekleyebilirsiniz. Elma da nohut da oluşabilecek küf gibi sorunların önüne geçmede önemli bir yardımcıdır. Ayrıca, turşularınızı ağırlıkla kapatarak ve sterilize edilmiş kavanozlarda saklayarak daha uzun süre dayanmalarını sağlayabilirsiniz. Ters çevirin ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.