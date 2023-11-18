Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. Dönem tercihleri 1-9 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

''01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin web sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor.