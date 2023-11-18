TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

ÖSYM 2023 TUS 2. dönem tercihlerine ilişkin yapılan açıklamada, "01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

KAYNAK: Haber Merkezi
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. Dönem tercihleri 1-9 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

''01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin web sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Son Haberler
Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı Gündem
Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Türkiye seni unutmayacak: Efsane isim Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 6. yılı Spor
Türkiye seni unutmayacak: Efsane isim Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 6. yılı
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava engeli Gündem
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava engeli
TikTok yine bildiğiniz gibi... Bir kadın ağzından farklı sesler çıkararak telefonu okşayıp ASMR yayın yaptı Video
TikTok yine bildiğiniz gibi... Bir kadın ağzından farklı sesler çıkararak telefonu okşayıp ASMR yayın yaptı
Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bölgeleri Fırat Doğu Faraç açıkladı Spor
Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bölgeleri Fırat Doğu Faraç açıkladı
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı Gündem
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı
Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler Magazin
Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler