TUSAŞ genel müdürü görevden alındı. İşte yerine atanan isim

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)’ta bayrak değişimi oldu. Görevden alma ve atama kararını Basın Danışmanı Ali Genç yaptı.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil görevden alınarak yerine Mehmet Demiroğlu getirildi.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan da görevden alındı. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Cihad Vardan da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevi Temel Kotil’deydi.

MEHMET DEMİROĞLU KİMDİR?

Mühendislik kariyerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde başlayan Mehmet Demiroğlu, 1988-1992 yılları arasında Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra ABD'ye giderek akademik yolculuğuna Rensselaer Polytechnic Institute'te devam etti. 1996 yılında Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini almasının ardından, 2024 yılında aynı üniversitede doktora eğitimini başarıyla tamamladı.

Uzun yıllar boyunca TUSAŞ bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Demiroğlu, en son Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Temel Kotil, 1959 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu. Ardından, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nde "Uçak Mühendisliği" alanında yüksek lisansını tamamladı. 1987 yılında aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991 yılında ise yine Michigan Üniversitesi'nde "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamladı.

Kotil, 1991-1993 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarını kurdu ve yönetti. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev yaptı. Aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-1994 yıllarında Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2003 yılında Türk Hava Yolları'ndaki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 2005-2011 yılları arasında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi ve 2010-2012 yılları arasında Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.