TUSAŞ, KAAN'ın yeni görüntülerini yayınladı

TUSAŞ, Milli Muharip Uçağı KAAN'in yeni görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin paylaşımda, KAAN’ın 'Afterburner' sistemine dair detaylar da verildi. Yayınlanan görüntülerle, KAAN’ın tasarımındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeler ön plana çıkarıldı.

SERİ ÜRETİM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



TUSAŞ, KAAN’ın seri üretim sürecine ilişkin çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bugüne kadar pek çok önemli test başarıyla tamamlandı. Fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testleri, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri ve aviyonik sistem testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi.

AFTERBURNER DETAYLARI PAYLAŞILDI



TUSAŞ, KAAN’ın 'Afterburner' (jet uçaklarında, kalkış ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi) sisteminin detaylarına da yer verdiği paylaşımında, “Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir” ifadelerini kullandı.

KAAN, Türkiye'nin savunma sanayiindeki en önemli projelerden biri olarak, hem ülke içindeki hem de uluslararası alandaki prestiji artırmayı hedefliyor. TUSAŞ, bu projenin tamamlanmasının ardından KAAN’ı 2028 yılı itibariyle teslim etmeyi planlıyor.