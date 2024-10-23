TUSAŞ'taki terör saldırısı hakkında Bahçeli'den ilk açıklama

Bahçeli açıklamasında "Kalleş proje, kardeşliğimizin karşısında tutunamayacak" dedi.

Dün Meclis'teki grup toplantısında PKK elebaşı Öcalan için Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti.

Ankara'nın Kahramankazan 4 kişinin şehit edildiği, 14 kişinin yaralandığı TUSAŞ tesislerine düzenlenen saldırı sonra MHP lideri Bahçeli de bir kınama açıklaması yaptı.

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Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bahçeli "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.”