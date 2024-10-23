TUSAŞ'taki terör saldırısında rehin alınanlar var. Çatışma devam ediyor

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde terör saldırısı gerçekleşti. TUSAŞ önünde patlama ve çatışma çıktı. İçeride rehinelerin olduğu ve çatışmanın devam ettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

"TİCARİ ARAÇ PATLATILDI" İDDİASI

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Bir terör saldırısı olduğu yönündeki şüpheler artıyor. TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelecek. O açıklamayı bekliyoruz. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor. Ticari taksinin patlatılması nedeniyle terör saldırısı olduğu düşünülüyor."

"TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR"

Yaşanan hain terör saldırısı sonrası şehitlerimiz olduğu açıklanırken, yaralıların ise çevredeki hastanelere sevk edildiği duyuruldu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.



Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 23, 2024

"MAALESEF ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.