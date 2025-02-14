TÜSİAD Başkanı Orhan Turan konuşuyor... Gelen tepkilere ne yanıt verecek

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü TV'de açıklamalarda bulunuyor.Turan, 'çöken sistemdir' açıklamalarına gelen tepkilere ne yanıt verecek? Sözcü TV'de Özlem Gürses'in 'dünkü tepkilere değerlendirmelerde bulunmak istiyor musun?' sorusuna Turan, "21 yıldır STK'larda çalışıyorum. Anadolu'yu iyi biliyorum. Son bir ayda dört ile gittim. Yönetim Kurulu'nu Adıyaman'da yaptık. Biz sürekli açıklamalar yapıyoruz." dedi.

"4 BİN 500 TANE ŞİRKETİ TEMSİL ETTİK"

Turan'ın açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Tespitlerimizi yaptık. 4 bin 500 tane şirketi temsil ettik. Dış ticarette enerji hariç yüzde 80'ini biz yapıyoruz.

21 yıldır STK'larda çalışıyorum. Anadolu'yu iyi biliyorum. Son bir ayda dört ile gittim. Yönetim Kurulu'nu Adıyaman'da yaptık. Biz sürekli açıklamalar yapıyoruz.

"YARGIDA BAĞIMSIZLIK ŞART."

Büyürken paylaşım adil olmalı. Demokrasi yoksa, gelir bekleyemeyiz. Yargıda bağımsızlık şart.

"BEN BİR ANADOLU ÇOCUĞUYUM"

Ben bireysel olarak bulunduğum yere değer yaratmak istiyorum. Ben bir Anadolu çocuğuyum. Cumhuriyet çocuğuyum, eğitimin önemini çok iyi biliyorum.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

İKTİDARDAN SERT TEPKİ GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti. Çelik, "ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı konular olduğunu" kaydetti. TÜSİAD’ın bu eleştirileri için Adalet Bakanı Tunç “Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır” dedi.

TÜSİAD'IN SİYASİ AÇIDAN ÖNEMİ

Siyasi anlamda TÜSİAD’ın etkinliği geçmişte dikkat çekiyor. 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandıkları görüldü. Hükümetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetin düşmesinde önemli rol oynamıştı. Ardından kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında önemli rol oynamıştı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri belirtmişti.