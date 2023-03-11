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TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan, deprem nedeniyle açıklanan yeni vergiler hakkında konuştu. Turan, açıklanan yeni vergiler için “adaletsiz” dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:57
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan deprem vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz

TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem yaralarının sarılması amacıyla Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlere ek vergi geldi. TBMM Genel Kurulunda gece yarısı önergesiyle getirilen ek vergi, şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden yüzde 10 oranında tahsil edilecek.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan, deprem nedeniyle açıklanan yeni vergilerle ilgili konuştu. Bloomberg HT'den Olcay Büyüktaş'a konuşan Turan; sayıları 1 milyonun üzerinde olan kurumlar vergisi mükelleflerinden geçici vergi alınması yerine 22 bin civarındaki kurumlar vergisi teşviki almış mükelleften kesinti yapılmasının "adaletsiz" olduğunu söyledi.

"Kamu finansman ihtiyacının kamu gelirlerine zaten en yüksek katkıyı yapan kurumsal şirketlerden geçmiş dönem işlemleri baz alınarak karşılanmak istenmesinin öngörülebilirlik ilkesi açısından sıkıntılı ve vergi tabanı açısından adaletsiz olduğunu düşünüyoruz" diyen Turan, "Deprem nedeniyle ortaya çıkan ek harcama ihtiyacı, eğer vergi geliri artışı ile karşılanacaksa örneğin geçici kurumlar vergisi oranı artışı gibi adaletli bir yöntemle karşılanmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda kurumların yerel ve global koşullar nedeniyle finansal kaynaklara erişim sıkıntısı yaşadığını hatırlatan Turan, “EYT düzenlemesinin getirdiği yükü karşılamaya çalışırken, bu kez de 2022 yılı kazançlarındaki istisna ve indirimlerinin üzerinden ek vergi yükü ile karşı karşıya bırakılmakta” diye konuştu.

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