TÜSİAD'a üyelik parası ortaya çıktı. Yüzde 65 zam yapıldı

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TÜSİAD'a üyelik parası ortaya çıktı. Yüzde 65 zam yapıldı
TÜSİAD'a yeni üye olacaklar işte o parayı gözden çıkarmak zorundalar. 2024 yılı üyelik bedellerine yüzde 65 zam yapıldı. Yeni üyeler paranın iki katını ödeyecekler.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'a üyelik aidatlarına büyük zam. TÜSİAD'ın Kurulu gerçekleştirildi. Halihazırdaki başkan Orhan Turan'la devam kararı alındı. Genel Kurulda 2024 aidatları ve yeni üyelik bedelleri de belli oldu. Sızan bilgilere göre TÜSİAD'ın 2024 yılı üyelik ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı.Kısacası 10 bin dolar seviyesine çıkarıldı. Peki yeni üye olacaklar ne kadar ödeyecek. TÜSİAD'a üye olmak isteyen sanayici ve iş insanları 2024 yılında 20 bin dolar ödeyecekler. Yine üye olmak isteyenler 290 bin iki katı üzerinde para ödemek zorunda kalacak. O rakam da 580 bin lira.

TÜSİAD NE ZAMAN KURULDU

TÜSİAD 1971 yılında İstanbul merkezli, sanayi ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır.

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