TÜSİAD'ı hedef göstermişti... Cemal Enginyurt, Cem Küçük'ü yerin dibine soktu

TÜSİAD ile ilgili tartışmalar devam ederken, Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TÜSİAD'ı eleştirenleri hedef alan Enginyurt, özellikle Cem Küçük için sert konuştu. TÜSİAD'ı eleştirenlerin vergi levhası dahi olmadığını savunan Enginyurt, eleştirenlerin ortalama mal varlığını açıkladı ve MASAK'ı inceleme yapmaya davet etti.

İşte Enginyurt'un birbirinden sert o sözleri:

TÜSİAD'A SALDIRANLARIN VERGİ LEVHASI VAR MI?

Hele bir milletvekili var Hüseyin Yayman şimdi karşılığını MYK'ya girdi, divana da girdi. Genel başkan kültürden sorumlu oldu. Hangi kültüre sahipse... Adam diyor ki, "Bu TÜSİAD hain" diyor, TÜSİAD şöyle, TÜSİAD böyle... Arkadaş bu TÜSİAD'a saldıranların vergi levhası var mı diye baktım. Birinin vergi levhası yok ama vergi levhası olmadan hepsinin villası var, hepsinin altında 15 milyonluk araba var, hepsinin yazlığı var, kışlığı var, hepsinin Avrupa'da evi var. Lan oğlum nerden yaptınız bu parayı?

ENGİNYURT'TAN CEM KÜÇÜK'E: HASTA MISIN SEN YA?

Cem küçük diye bir çocuk, televizyonda küçük mü yaşı bilmiyorum da soyadından dolayı herhalde küçük geliyor. "Bu TÜSİAD ne yaptı?" diyor. "300-400 milyar dolar paraları var" diyor. "1000 tane ev mi yaptın?" diyor. Hasta mısın sen ya? TÜSİAD'ın görevi ev yapmak mı? Yardımını zaten yaptı hepsi.

ERDOĞAN VE ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Recep Tayyip Erdoğan çağırdı hepsini televizyon ekranına "Sen kaç lira, yetmez, artır. Sen kaç lira, yetmez, artır". Hatta Ziraat Bankası Genel müdürüne bile kızdı dimi "sen" dedi "babanın parasını mı veriyorsun?" Çünkü Ziraat Bankası Genel Müdürü ayıp etti. Yani ayıp etti, Dedi ki "En büyük bağışı ben yaptım" dedi. Sen kimsin lan, sen kimsin en büyük bağışı bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan yapar. Haddini bileceksin. Hızlı Recep abi sinirlendi, "haddini bil" dedi. "Öyle şey yok" dedi. Ama adam şunu deseydi ona kızmayacaktı "en büyük bağışı sizin talimatınızla yaptık" deseydi, problem yok.

MASAK'I İNCELEME YAPMAYA DAVET ETTİ