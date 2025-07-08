Tutuklama kararını canlı yayında öğrendi. Özgür Özel'in tepkisi olay oldu

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Tutuklama kararını canlı yayında öğrendi. Özgür Özel'in tepkisi olay oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma haberini canlı yayında öğrendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma haberini canlı yayında öğrendi.

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CHP lideri Özel'in ilk tepkisi "Eyvah" oldu.

Sözcü TV'nin bu gece karartılacak olması sebebiyle yapılan dayanışma yayınına katılan Özel, tutuklama haberi alınca şöyle konuştu:

"Eyvah. Gerçekten çok üzücü bir haber. Bütün tutuklamalar çok haksız ama Zeydan Karalar'a yapılan... Yani 11 yıl öncesinden AK Parti'nin belediyenin başına sardığı bir adama AK Parti döneminden kalan bir para ödenmiş onunla ilgili yok efendim bizden işte para istendi falan... Ya 11 yıldır bu adam 300 tane müfettişinizle, denetçinizle, Sayıştay'ı ayrı, diğerleri ayrı tertemiz yönetmiş. Bunun üzerine 2 kere hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş ya, al büyükşehiri de yönet demişler. Büyükşehiri yönetmiş al bir daha yönet demişler. Her seferinde oyunu artırmış. Şimdi gidiyorlar, tutukluyorlar. Gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil, tam bir rezalet. Ümidim umudum vardı bununla ilgili, gerçekten üzüldüm."

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