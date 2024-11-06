Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında flaş gelişme

Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna gerçekleştirilen itiraz, asliye ceza mahkemesi tarafından reddedildi.

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri, bugün saat 10.30'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi sunmuştu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Özer'in tutukluluğuna gerçekleştirilen itiraz, asliye ceza mahkemesi tarafından kabul görmeyerek reddedildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim sabahı Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in evine ve Esenyurt Belediyesi operasyon düzenlenmiş; operasyon kapsamında Ahmet Özer gözaltına alınırken evinde ve belediyedeki makam odasında arama gerçekleştirilmişti.

Mahkemeye sevk edilen Ahmet Özer, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanırken, Esenyurt Belediyesi'ne ise İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanmıştı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak ise Beyoğlu Kaymakamı ve vali yardımcısı Can Aksoy'un atandığı açıklanmıştı.

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