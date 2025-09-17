Tutuklanan Hasan Mutlu hakkında karar

Düzenleme:
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında dün akşam tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, görevden uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye ve yöneticilerine yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları devam ederken çok sayıda kişi de tutuklanmaya devam ediyor.

Dün akşam tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yeni bir karar daha açıklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Hasan Mutlu, belediye başkanlık görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU, hakkında “Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

