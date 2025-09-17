Özgür Özel, Hasan Mutlu’ya AKP ve MHP’den gelen telefonu açıkladı: Tehdit gibi sözler geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de gazetecilere yaptığı açıklamada Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Özel, gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Başkan Hasan Mutlu’yu AKP ve MHP’den farklı isimlerin telefonla aradığını söyledi. Özel, görüşmede Mutlu’ya “AKP’ye katılırsan operasyon duracak” ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

Özgür Özel’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Bakın şimdi buradan net olarak söylüyorum memleketin savcıları var ya HTS kayıtlarına bakabiliyorlar ya şimdi ben açıkça söylüyorum Sayın Hasan Mutlu'yu cumartesi sabah operasyon oldu ya perşembe günü akşam bir MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor.

Bunu Sayın Bahçeli hemen şeye sorabilir. İstanbul il başkanına WhatsApp grubuna yazın. Hanginiz Hasan Mutlu'yu aradı diye. Bu hemen öğrenilebilir.

Hemen ama yok böyle yapılmayacaksa cep telefonu kayıtlarından var. Hasan Bey bu görüşme sırasında telefonun hopörlerinden eşi de dinliyor bunları. Eşi de söylemişti Hatta Hasan'a sormadan söylemeyin demişti. O yüzden o bir gün söylenmemişti.

Hasan Bey'in eşi de orada. İkincisi Cuma günü sabah da AK Parti İstanbul İl yönetiminden il başkan yardımcısı arıyor.

Diyor ki seni yarın sabah alacaklar. Eğer bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.

Bakın birisi aramış gizli biri demiyorum. AK Parti İl başkan yardımcısı MHP İl başkan yardımcısı.

AK Parti'ye katılırsan operasyon duracak.

Peki Hasan Bey bunu nereye söylüyor?

Savcıya da söylüyor.

Savcıya diyor ki beni aradılar.

Savcı nereden biliyormuş operasyon olacağını deyip gülmüş.

Hasan Bey de ben de size soruyorum nereden biliyordu diye sormuş.

Şimdi Hasan Mutlu'yu 3 hafta önce, 2 hafta önce, son hafta 2 gece önce ve o sabah 24 saat kala arayıp operasyon geliyor diyorlar.



Burası hukuk devleti mi arkadaşlar?

Buradan soruyorum.

Burası hukuk devleti mi?

Soruşturması gizli dosyadan ne anlaşılıyor?

Diyorlar ki Hasan Mutlu'yu içeri almayı kafaya taktık bu adama kim samimi.

Herhalde il yönetiminde böyle bir gündemi var arkadaşlarının.

Tanıyan var mı?

Tanıyan ben ararım diyor.

Arıyorlar partilerine çağırıyorlar.

Yani ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın.”

Tutuklanan Hasan Mutlu hakkında karar