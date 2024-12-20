Tutuklanmamak için sürekli hamile kalıyor. 24 yaşında 4 çocuk annesi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 90'ın üzerinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan, ifadeye yönelik 13 aranması ve 4 ayrı hırsızlık suçundan 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Seher C. ve akrabası Sultan C. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan Seher C., ifadeye yönelik arandığı suçlarının birinden tutuklandı. Daha önce yargılandığı 4 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Seher C.'nin tüm cezalarını hamile veya küçük çocuk sahibi olduğu için ertelettiği, şu anda da 5'inci çocuğuna hamile olduğu fakat hamilelik raporunun mahkemeye yetişmediği için tutuklandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli Sultan C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çok sayıda suç kaydı ve 78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Seher C.'nin cezaevinde olduğu süreçte hamile olduğunu kanıtlayan sağlık raporu alması halinde cezalarının tekrar erteleneceği ve serbest bırakılacağı öğrenildi.