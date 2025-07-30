Tutuklu Başkan'dan İBB uygulamasına eleştiri

İSTANBUL / ARZU BAŞLANTI

Beykoz’un tutuklu belediye başkanı Alaattin Köseler, İBB’yi eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Beykoz’un tutuklu belediye başkanı Alaattin Köseler, İBB’yi eleştiren bir yazı kaleme aldı. İBB tarafından İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında taşımacılığın 31 temmuz 2025 tarihinde sona erdirilmesi üzerine, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mektup yazıp bunu kamuoyuyla paylaşan Beykoz’un seçilmiş belediye başkanı Alaattin Köseler, kaleme aldığı yazıyı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na hitaben yazdığı yazıda Köseler, Beykoz’un halihazırda ulaşım sorunu giderilmemiş bir belediye olduğunu hatırlatarak, söz konusu uygulamanın ilçe sakinlerini daha çok mağdur edeceği hatırlatmasında bulundu.

Alaattin Köseler, İstinye - Çubuklu arasında arabalı vapur hattının kaldırılmasının “halkçı belediyecilik” kavramına uymayan bir karar olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Ulaşım Daire Başkanlığı’nın bu kararını yeniden gözden geçirmesini (belki sefer sayısı azaltılabilinir) ve Beykoz halkının lehine bir sonuçla, bu yanlıştan dönülmesini talep ediyorum.”

Mektubunu “Beykoz’un seçilmiş belediye başkanı” imzasıyla sonlandıran Alaaddin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanmış ve mart ayında Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.