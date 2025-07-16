Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında flaş karar!

Lenfoma şüphesiyle ameliyat ve anjiyo operasyonlarının ardından yeniden cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

TAHLİYE KARARI ÇIKABİLİR

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, Adli Tıp'ın verdiği "mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığı" raporunu hatırlatarak tahliye kararının verileceğine dikkat çekti.

Koçhan'ın sosyal medya paylaşımı söyle:

“Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz.

Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır.”

NE OLMUŞTU?

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevindeyken yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde, kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edilmişti. Bunun üzerine geçen ay acil olarak ameliyata alınan Başkan Çalık, ameliyattan üç gün sonra tekrar cezaevine sevk edilmişti.

Ancak Buca Kırıklar Cezaevi’nde durumu yeniden kötüleşen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, Başkan Çalık’ın sağlık durumunu "riskli" olarak değerlendirmişti.

Çıkan raporlara rağmen Çalık'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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