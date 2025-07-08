Tutuklu Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporu çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporu çıktı!

İBB operasyonunda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyat sonrası sağlık raporu çıktı. Avukatlarına rapor hakkında bilgi verilmeyen Çalık, cezaevine nakledilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

2 kez kanseri yenen Murat Çalık, kemik iliğinden alınan örnekte lenfomatik bulgulara rastlanılmasından dolayı ameliyat edinmişti.

Ameliyat sonrası durumu ise merak edilmişti. Çalık'ın ameliyat sonrası sağlık raporu çıktı. Avukatlarına rapor hakkında bilgi verilmeyen Çalık, yeniden cezaevine nakledilecek.

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