Tutuklu Murat Çalık'ın sağlık durumu konusunda yeni gelişme!

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin düzenlediği sağlık raporuna ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada raporun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı söylenirken, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi.

Ayrıca Adli Tıp, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini açıkladı.

Adli Tıp Kurumu raporunda çıkan sonuç tartışma yaratan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliyesi beklenirken 25 Temmuz günü yeniden kemik iliği alınması kararı çıktı.

Operasyon İzmir şehir Hastanesi'nde gerçekleşecek.