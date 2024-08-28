Tütüne 10 TL zam geldi. Zam yağmurunda yeni perde

JTI grubuna ait Camel tütünlerinde yapılan 10 liralık zamla güncel fiyatın 165 TL'ye çıktığını açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zammın dünden itibaren geçerli olduğunu duyurdu. Sigara fiyatlarındaki bu artış, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla güncel sigara fiyatları şu şekilde:

WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 68 TL

WINSTON Slender: 69 TL

WINSTON: 71 TL

WINSTON Slims: 76 TL

WINSTON Xsence: 78 TL

CAMEL Slender: 65 TL

CAMEL Deep Blue: 66 TL

CAMEL Black & White: 67 TL

CAMEL Yellow & Brown: 70 TL

LD Slims: 65 TL

LD: 65 TL

MONTE CARLO Slender: 64 TL

MONTE CARLO: 64 TL

CAMEL Yellow (100 gram): 165 TL

PHILIP MORRIS Sigara Fiyatları:

PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 77 TL

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun): 77 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 75 TL

PARLIAMENT Midnight Blue: 73 TL

MARLBORO Red Long: 75 TL

MARLBORO Red / Touch: 74 TL

MARLBORO Touch Blue/Gray / White: 74 TL

MARLBORO Edge: 71 TL

MURATTI: 71 TL

MURATTI Blu: 70 TL

LARK: 70 TL

CHESTERFIELD: 69 TL

L&M: 69 TL

MARLBORO Roll 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 100 TL