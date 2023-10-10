Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, mide bulandıran olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. 19 yaşındaki Ece Ö., iş yerinde portföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40), isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette çalışmaya başladı. Ancak Onur A. tarafından birçok kez sözlü tacize maruz kaldı.

"CİNSEL HAYATIN NASIL?"

Bir süre iş yerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve 'Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılma kararı aldı.

Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

"ACİL GÖRÜŞMEMİZ GEREK"

Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

Duydukları karşısında şoke olan genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi. Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

285 ADET VİDEO

İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren Zehra Ö, Denizcan Kaygusuz isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet video bulunduğunu söyledi. Yaşanan kayıt skandalında iş yeri sahibi Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı.

"OFİSTEKİ KADINLARI ÇEKTİ"

Denizcan Kaygusuz, savcılıkta alınan ifadesinde, ofisin farklı yerlerine Onur A.'nın gizli kameralar yerleştirdiğini ve bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çektiğini söyledi.

"GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURAN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Olayı ilk fark ettiğinde elinde delil bulunmadığı için şikayetçi olamadığını belirten Kaygusuz, daha sonra görüntülerin olduğu hafıza kartlarını ele geçirdiğini söyledi. Elde ettiği görüntüleri savcılığa delil olarak veren Kaygusuz, "Bu görüntülerde bizzat Onur A.'nın bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir. Gizli kamera düzeneği kuran bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur A.'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi.

Tuvalete yerleştirilen gizli kameraların, siyah bir çorap, traş makinesi, krem kutusu içerisinde gizlendiği ifade edildi. Savcılık şikayetin ardından sapık patron hakkında soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur A., söz konusu kameraları çalışanları denetlemek için aldığını ve eşinin hamile olduğu dönemde ismini paylaşmak istemediği kadınla ilişki yaşadığını anlattı. Bu ilişkiyi kayda aldığını söyleyen sapık işletmeci çalışanlarını kayda almadığını iddia etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Onur A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.