Telefonla tuvalette uzun süre kalanlara kötü haber. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilir

Telefonla tuvalette uzun süre kalanlar basur olarak da bilinen hemoroide yakalanmış olabileceği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Telefonla tuvalette uzun süre kalanlara kötü haber. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilir

Editör: Naim Arıoğlu

Tuvalette uzun süre kalmanın zararları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tuvalette uzun süre durmak ya da cep telefonu ile tuvalete girerek vakit geçirmek insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ortaya çıktı.

Uzmanlar, tuvalette uzun süre kalmanın rektum ve anüs içinde basınç oluşmasına neden olarak basur olarak da bilinen hemoroid riskini arttırdığını dile getirdi.

Genel Cerrahi uzmanlarınca verilen bilgilerde, bağırsak hareketlerinin ortalama 5 dakika sürmesi gerektiği ve 15 dakikadan daha uzun süre bağırsak hareketlerinin oluşmasının beklenmesi durumunda kabız olduğunuzun bir göstergesi olarak yorumladı.

HEMOROİD (BASUR) NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

HEMOROİD (BASUR) BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. derece hemoroidde en önemli şikayet görülen kanamadır. Hemoroidler teşhis için gerçekleştirilen rektoskopi sırasında belirlenir.

2. derece hemoroidlerde kanamanın yanı sıra kaşıntı şikayeti mevcuttur. Bunlar anal muayene esnasında ve ıkınma esnasında belirlenir.

3. derece hemoroidlerde ise kanama ve kaşıntının yanı sıra makatta akıntı veya ıslaklık hissi şikayeti mevcuttur. Anal muayene esnasında makatın dışına çıkmış hemoroid pakeleri ile belirlenir. Bunlar muayene esnasında içeriye gönderilebilir.

4. derece hemoroidlerde ise akıntı, kanama, ve kaşıntının yanı sıra ağrı şikayeti mevcuttur. Bu derecede muayene ile içeri gönderilemeyen şişlikler saptanır.
Hemoroid kaynaklı olmasa bile rektal kanama görülen her durumda doktora başvurulmalıdır. Rektal kanama aynı zamanda Crohn hastalığı, divertikülit, kolit, kolon polipleri veya kolorektal kanserin bir belirtisidir.

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