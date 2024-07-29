Tuvaletini yapan adamı dev yılan yutacaktı. Tüm vücudunu anında sardı

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Tuvaletini yapan adamı dev yılan yutacaktı. Tüm vücudunu anında sardı

Çalılıklar arasına tuvaletini yapan adamı 5 metrelik yılan gözüne kestirdi. Adamı anında saran ve yutmaya hazırlanan yılandan kurtulamayan adam 'imdat' diye bağırmaya başladı. Sesin geldiği yere koşan köylüler yılanı öldürerek arkadaşlarını kurtardı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde sıkışan bir adam tuvalet ihtiyacını gidermek için çalılıkların arasına girdi ve pantolonunu bacaklarının arasına kadar indirdi.

İhtiyacını giderdiği sırada 5 metre uzunluğundaki bir piton yılanı adamı örümcek ağı gibi sararak sıkmaya başladı. Ne ayağa kalkabilen ne de kendini yılandan kurtarmayı başaramayan adan 'imdat ' diye bağırmaya başladı.

Sesi duyan köylüler çalılar arasında tuvalet ihtiyacını gidermeye çalışan arkadaşlarının bir yılan tarafından sıkıca kavrandığını gördüler. Yılanın arkadaşlarını yutmaya hazırlandığını gören köylülerden biri bir baltayı alarak yılanı ortasından parçaladı.

Yılandan kurtarılan adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pitonun, adamın tüm vücudunu sardığı ve bütün olarak yutmaya çalıştığı görüldü.

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