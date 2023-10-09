Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı

Tuvalette dakikalarca oturmanın zararları ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı

Editör: Ali Öncü

Tuvalette keyif yapmak, birçok insanın hoşuna giden bir alışkanlıktır.

Artık gazeteler yerine telefonlarla tuvalete giren insanlar, tuvalet işlerinden çok daha fazla zaman harcıyorlar. Bu durum, göründüğü kadar masum değil.

Tuvalette işiniz bittiği halde oturmaya devam etmek, sağlığınız için iyi değil.

Neden mi? Tuvalette uzun süre oturmanın neden olduğu rahatsızlıkları duyunca şaşıracaksınız.

Dikkat edin! Tuvalette uzun süre oturmanın sağlığınıza verdiği zararlar… Hemoroid riskini artırıyor.

Klozet üzerinde geçirilen süre ne kadar uzun olursa, damarlara yapılan baskı da o kadar fazla oluyor ve makatta kaşıntı, kanama gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Tuvalette uzun süre oturmak; makat bölgesindeki damarlara fazla baskı yaparak hemoroid oluşumuna sebep olabiliyor.


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