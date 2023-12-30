Tuvalette dakikalarca gazete okuyan ve telefon kullananlara kötü haber. Sağlık açısından tehlike saçıyor

Tuvalette keyif yapmak, birçok insanın hoşuna giden bir alışkanlık olmasına rağmen bu davranışın zararlı olduğu ortaya çıktı.

Artık gazeteler yerine telefonlarla tuvalete giren insanların olduğu biliniyor.

Tuvalet işlerinden çok daha fazla zaman harcayan insanlara kötü haber geldi.

Bu durumun göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıktı.

Tuvalette işiniz bittiği halde oturmaya devam etmek sağlık açısından için iyi olmadığının altı çizildi.

Tuvalette uzun süre oturmanın neden olduğu rahatsızlıkları okuyan şaşkınlığa uğrayacağı bildirildi.

İşte tuvalette uzun süre oturmanın sağlığınıza zararları…

Tuvalette uzun süre oturmak hemoroid riskini artırdığı bildirildi.

Klozet üzerinde geçirilen süre ne kadar uzun olursa, damarlara yapılan baskı da o kadar fazla oluyor ve makatta kaşıntı, kanama gibi belirtiler görülebiliyor.

Tuvalette uzun süre oturmak; makat bölgesindeki damarlara fazla baskı yaparak hemoroid oluşumuna neden olduğunun altı çizildi.