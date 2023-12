Parfümleri gelişigüzel seçip kullanmanın zararları ortaya çıktı. Cildinize göre parfümü nasıl seçmelisiniz?

Parfüm, çeşitli maddelerden yapılan ve güzel kokan bir karışım olduğu biliniyor. Bu ürün, doğal bitkilerden veya kimyasal bileşiklerden elde edildiği bildirildi.

Tarihte, kokulu bitkiler ilaç veya süs olarak kullanıldığı ifade edildi. Daha sonra, güzellik için kullanılmaya başlandığının altı çizildi.

Parfüm, insan vücuduna hoş koku vermek için yapıldığı biliniyor. Her parfüm, içeriğine göre farklı olduğu ifade edildi.

Parfümlerin üzerindeki işaret ve terimler, parfümün ne tür olduğunu gösterir. Parfüm türlerinin üzerindeki yüzdeler, parfümün ne kadar kalıcı olduğunu belirtir. Bu yüzdeler sayesinde, kokunun güçlü veya hafif olduğunu anlayabilirsiniz. Kokunun süresi, fiyatını da etkiler. Daha uzun süre kalan güçlü parfümler, daha pahalıdır. Daha kısa süre kalan hafif parfümler ise daha ucuzdur.

HANGİ MEDENİYET PARFÜM KULLANDI

Tarihte, bazı medeniyetler parfüm kullanmıştır, ancak bu güzel kokmak için değildir. Dini inanç ve farklı yaşam tarzları için yapılmış ve kullanılmıştı.

Tarihte parfüm kullanan medeniyetler şunlardır;

İsrailoğulları

Araplar

Yunanlar

Mısırlılar

Hindular

Çinliler

PARFÜM NASIL SEÇİLİR

Parfüm seçmek zor bir iştir. Farklı kokuların olduğu parfümler, bazen insanların parfüm seçimini zorlaştırır. Esans ve kokular, kişinin karakterini yansıtır. Bu yüzden, parfüm seçerken, herkes kendine uygun kokular seçmelidir.

Parfüm seçerken, birçok şeye dikkat etmelisiniz. Bunların en önemlisi, çok ucuz parfümler almamaktır. Bazen, farklı yerlerde satılan ucuz parfümler sahte olabilir.

İçindeki maddeler, cilde zarar verebilir. Bu yüzden, parfüm seçerken, güvenilir mağaza ve markalardan almalısınız. Cilde sıktığınız parfümler, eğer sahte ise, cilt hastalıklarına neden olabilir. Eğer yazın kullanır ve güneş ışığına maruz kalırsanız, cilt kanserine bile yol açabilir. Bu yüzden, kaliteli ve çok ucuz olmayan, tanıdığınız yerlerden parfüm almalısınız.

Parfüm seçerken, yaş ve ten de önemlidir. Başkasında beğendiğiniz bir koku, sizin teninize ve yaşınıza uygun olmayabilir. Bu yüzden, sevdiğiniz kokuların, yaşınıza ve teninize uygun olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Kokuların süresini uzun istiyorsanız, yaş ve ten konusunda dikkatli olmalısınız.

TENE GÖRE PARFÜM SEÇİMİ

Parfüm seçimi, tene göre yapılmalıdır. Genellikle, başkasında beğendiğimiz ve sevdiğimiz parfüm, kendi tenimizde hoş kokmayabilir. Bu sebepten doları parfümün kişinin kendi tenine göre seçilmesi gerektiği bildirildi. Herkesin farklı cilt tipi vardır. Bu yüzden, her parfüm, her tende aynı kokmayabilir ve hoş kokmayabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, cilt tipine uygun kokular seçilmesi gerektiği vurgulandı. Cildin yağ miktarına göre parfüm seçilmelidir. Bazı kokular, tenimizde güçlü ve kalıcı kokarken, bazı kokular hafif ve soluk kokabilir. Ayrıca, kokular, kişilikleri de belirler. Her kişinin, kendisiyle özdeşleştirdiği bir kokusu vardır.

Esmerler, daha güçlü ve kalıcı kokular seçmelidir. Doğu kokuları, esmerler için uygundur.

Sarışınlar, daha hafif kokular seçmelidir. Genellikle, vanilyalı kokular, sarışınlar için uygundur.

Kumrallar, genellikle, baharatlı kokular seçmelidir. Bu parfüm kokuları, kumrallara çok yakışır.

Kızıllar, yumuşak kokulu parfümler seçmelidir. Yumuşak parfümler, kızıllara uygun kokulardır.

Yağlı ciltlerde, kokular daha güçlü ve kalıcıdır. Bu yüzden, hafif parfümler seçebilirler.

Kuru ciltlerde, kokular daha az kalıcıdır. Bu yüzden, kuru ciltli kişiler, daha güçlü kokular tercih edebilir ve daha sık parfüm kullanabilirler.

NASIL KULLANILMALI?

Parfüm seçimi ve kullanımı önemli bir konudur. Hem kendinizi hem de çevrenizdekileri etkileyen bir faktördür. Parfümünüzü seçerken teninize uygun ve hoşunuza giden kokuları tercih etmelisiniz. Aynı parfümü sürekli kullanmak yerine arada değiştirmek de iyi bir fikirdir. Parfümünüzü cildinize uygulamalı ve kıyafetlerinize değdirmemelisiniz. Çünkü bazı parfümler kumaşlarda iz bırakabilir. Parfümünüzü güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yerde saklamalısınız.

Parfüm kullanımı da dikkat gerektirir. Yanlış kullanıldığında cildinizde sorunlara yol açabilir. Parfümünüzü sıkmadan önce cildinizin kuru ve temiz olduğundan emin olun.

Duştan sonra hemen parfüm sıkmayın. Kullandığınız duş jeli ve diğer ürünler parfümünüzün kokusunu bozabilir. Bu yüzden duş ürünlerinizin kokusu hafif olmalıdır.

Parfümünüzün kalıcılığını ve yayılımını artırmak için doğru noktalara sıkmanız gerekir.

Eklem bölgeleri ve boyun çevresi parfüm için ideal yerlerdir. Bileklerinize sıktığınız parfümü ovalamayın. Bu parfümün kokusunu azaltır. Kulak arkası ve göğüs arası da parfüm sıkmak için popüler yerlerdir. Bu bölgelerdeki parfüm hem uzun süre kalır hem de etrafa güzel bir koku yayar.