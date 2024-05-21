Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete koyup çöpe attırdı. İnternetten videolar izlemiş

2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu’da merkez ilçeye bağlı Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir sokakta yer alan çöp konteynerinde çöp poşetine sarılmış vaziyette bebek bulundu.

Yeni doğan bebek, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşama döndürüldü.

Olay sonrasında bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu belirlendi.

Ailesinden habersiz bir şekilde tuvalette doğum yapan Cansu Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedaviye alınan bebeğin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

“BABAM ZİHİNSEL ENGELLİ, ÇOCUĞU ÇÖP POŞETİNE KOYDUM VE ONA VERDİM"

18 yaşındaki Cansu Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Cansu Ç., savunmasında hamile olduğunu ailesinden sakladığını belirterek, “Çocuğum ölü doğdu sandım. 10 dakika başında bekledim doğduğunda. Hareket etmedi hiç. Ailem hamile olduğumu fark etmedi. Karnım çok az şişmişti. Tuvalette doğum yaptım. Adet dönemlerim ağrılı geçiyordu, bu nedenle doğum yaparken bağırmadım. Babam zihinsel engelli, çöp poşetine koyduktan sonra çocuğu ona verdim. Poşetin ağzı açıktı, dışarı çıkınca babam poşetin ağzını kapatmış olabilir. Doğum yaparken üstüm kan oldu. Çıkartıp çocuğu da üzerimdeki kıyafetlere sardım ve babama verdim. 'Evde çöpler vardı' diyerek, bunları çöpe at dedim. O da çöpe attı” dedi.

“İNTERNETTEN DOĞUM VİDEOLARI İZLEDİM, TEK BAŞIMA DOĞUM YAPTIM”

Doğumumu, internetten izlediği doğum videoları ile yaptığını belirten sanık, "Canlı doğsaydı, aileme söyleyecektim. Annem doğan çocuğu görseydi, bir şey yapabileceklerini sandım. Ercan ile nişanlıydım o sırada. Fakat çocuk Kenan’dandı. Kenan’ı arayıp düşük yaptığımı söyledim. Doğduğunu söylemedim çocuğun. Bana hakaret edip baskı yapıyordu. Daha 14 yaşındaydım ben Kenan ile tanıştığımda. Çocuğu aldırmak istedi, izin vermedim. Hemen Ercan ile evlenip sağlıklı bir şekilde büyütmek istedim. Tahliyemi istiyorum. Her şey için çok pişmanım. Çocuğumu çok seviyorum. Onu görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BANA ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ”

Tanık olarak duruşmada dinlenen çocuğun babası Kenan G. ise, “Azdavay’da 2022 yılında tanıştık. Geçen yıl Nisan ayının başında Cansu'nun hamile olduğunu öğrendim. Cansu bana adet olamadığını söyledi. Ben de eczaneye gidip doğum testi aldım ve hamile olduğunu öğrendik. Geçen yıl temmuz ayında bir kavga sonucu ben cezaevine girdim. 2 ay cezaevinde kaldım. Sonra çocuğun düştüğünü söyledi. Ondan sonra bir daha da görüşmemiz olmadı. Bana,' sen olmasan da ben bu çocuğu büyütürüm' dedi. Cansu'nun bilinçli bir şekilde çocuğu çöpe bıraktığını düşünmüyorum. Ailesinden korkmuş olabilir, bana çocuğun ölü doğduğunu ve panikle çöpe attığını söyledi” diye konuştu.

“GENELLİKLE CANSU BOL GİYİNİYORDU, HAMİLELİĞİ BELLİ OLMUYORDU”

Cansu Ç.’nin eski nişanlısı olan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Ercan K. de, “Geçen yıl Nisan ayında nişanlandık. O tarihte Cansu Ç. hamileymiş. Benim, doğum aşamasından haberim olmadı. Genellikle bol kıyafetler giyiyordu, hamileliği belli olmuyordu. Ben Allah’ın emriyle gidip istettim. Başka biriyle ilişkisi olduğunu bilseydim istetmezdim. Düğünümüzü erkene çekmek için aileleri ikna etmeye çalışıyordum. Benim Cansu’nun hamileliğinden ya da çocuktan hiç haberim olmadı” dedi.

Öte yandan Cansu Ç.’nin annesi Halime Ç. ise duruşmada tanıklıktan çekildi. Mahkeme heyeti, anne Cansu Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.