Tuvalette taciz olayında polis zanlıyı kalabalığın elinden zor aldı

Kaynak: DHA
Tuvalette taciz olayında polis zanlıyı kalabalığın elinden zor aldı

İstanbul Avcılar'da 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen adam çevredekiler tarafından dövüldü. Polis şüpheliyi öfkeli kalabalığın elinden zor aldı.

Zanlı daha sonra polisler tarafından polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam Denizköşkler sahilindeki tuvalette gerçekleşti. T.C. isimli kişi anlatılanlara göre 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı. Olayın kısa sürede yayılması üzerine olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darp etmeye başladı.

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Olayın büyümesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, zanlıyı kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü. Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, zanlı ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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