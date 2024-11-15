Tuvalette telefonla dakikalarca oturmak ölümcül mü? Bilmsel araştırmalar ne söylüyor? Uzmanların fikri ne?

Günümüzde akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, birçok kişi tuvalette de telefon kullanma alışkanlığını benimsedi. Ancak, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri konusunda endişeler arttı.

Uzmanlar, tuvalette telefonla uzun süre oturmanın potansiyel sağlık riskleri hakkında çeşitli görüşler ve araştırmalar sundu.

Stanford ve Harvard Üniversitelerinde yapılan araştırmalar, klozette telefonla vakit geçirme alışkanlığının rektum ve anüs üzerinde baskı ve ağrı oluşturabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumun hemoroid (basur) ve makat çatlaklarına (anüs fissürü) neden olabileceğini belirtti.

Ayrıca, telefonlar bakterilerin oluşmasına uygun bir ortam sağladığı için, tuvalette telefonla vakit geçirme riskli bir alışkanlık olarak değerlendiridi. Bu bilgiler doğrultusunda, tuvalette cep telefonuyla vakit geçirmenin sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini anlamanın önemli olduğunun altı çizildi.

Sağlık uzmanları, tuvalette uzun süre kalmanın rektum ve anüs üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun hemoroid ve makat çatlaklarına yol açabileceğini vurguladı. Bu nedenle, tuvalette cep telefonuyla vakit geçirmenin derhal bırakılması gerektiği belirtildi.

Araştırmalar, uzun süreli oturmanın bacaklardaki venlerde kan pıhtılaşma riskini %30 oranında artırabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, uzun süre oturmanın rektum üzerindeki baskıyı artırarak bu durumu tetikleyebileceğini belirtti.

Çalışmalar, hemoroid hastalarının %70'inin tuvalette uzun süre oturmaktan şikayetçi olduğunu gösterdi.

Tuvalette telefon kullanımı, bazı bireylerde kaygı ve stres düzeylerini artırabildi.

Uzmanlar, sosyal medya ve haber akışının sürekli olarak takip edilmesinin, bireylerin zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, sürekli bilgi akışının bireylerde kaygı bozukluğu riskini %20 oranında artırabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, tuvalette geçirdiğimiz süreyi kısıtlamanın ve bu süreyi 5-10 dakika ile sınırlı tutmanın önemine dikkat çekti.