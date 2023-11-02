TÜYAP'taki kitap bayramında Fatih Ergin okurlarıyla buluşacak

Gazeteci yazar Fatih Ergin, 4 Kasım Cumartesi günü 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
TÜYAP'taki kitap bayramında Fatih Ergin okurlarıyla buluşacak

Türkiye’nin gündemine oturan “515 Haşimi-Türkiye’deki Suriyeli Çete” kitabının yazarı Fatih Ergin okurlarıyla buluşuyor. Ergin, 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleşecek imza gününde kitapseverlerle bir araya gelecek.

Ergin, Türkiye’deki Suriyeliler tarafından kurulan Arap ırkçısı ve Türk karşıtlığı ile bilinen ‘515 Haşimi’ çetesinin gizli yönlerini ve Türkiye’ye yönelik planlarını kaleme aldığı kitabını okurlarına imzalayacak.

Gazeteci yazar Fatih Ergin’in imza günü TÜYAP İstanbul’da 4 Kasım Cumartesi saat 15.00’te başlayacak.

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‘515 HAŞİMİ- TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇETE’ NE ANLATIYOR?

Arap ırkçısı bir çete olan 515 Haşimi çetesi’nin Türkiye’ye yönelik hedeflerini, ne şekilde hareket ettiklerini anlatan bu kitap aynı zamanda İngiliz istihbaratı ile 515 Haşimi çetesi arasındaki irtibata da dikkat çekiyor.

Çetenin Türkiye’deki lideri ve Haşimilerle akraba olan AKP’li eski bakan başlığı da kitabın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

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