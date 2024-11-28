TÜYEMDER Başkanı Mehdi Şeren'den sahte dolar açıklaması

TÜYEMDER Başkanı Mehdi Şeren, piyasadaki sahte döviz sayısının bin dolar dahi olmadığını açıkladı. Şeren, "'Piyasada 1 milyar sahte dolar olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Yalan söylüyordur. Bin dolar bile sahte para yok." dedi.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehdi Şeren, piyasadaki sahte döviz iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Şeren, "Piyasada 1 milyar sahte dolar olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Yalan söylüyordur. Bin dolar bile sahte para yok. Kriz ve sahte para yok. Miktar çok az, olanlarda makinelerde tespit ediliyor." dedi.

MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Döviz bürolarının sahte dolarların piyasada artması nedeniyle alımları durdurduğu iddiaları sonrasında İ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Hemen ardından Merkez Bankası, iddialara ilişkin, "Piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla bankamıza gönderilmiştir" denildi.

Merkez Bankası'ndan sahte dolar açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği ise para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapıldığını söyledi.