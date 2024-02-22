Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü

Balıkesir'de 20 Şubat 1979 tarihinde vefat eden ve bölgede çalışan ormancılar ile köylüler tarafından cenazesi teşhis edilip defnedilen Mustafa Yılmaz, vefatından 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü.

Mustafa Yılmaz, o tarihten sonra kimine göre 'meczup', kimine göre 'hasta' diye tabir edildi ve bu şekilde 44 yıl daha yaşadı. Vatandaşlar ona 'ulu çınar' ve 'ermiş' bile dedi.

Yılmaz, ilk ölüm tarihi olan 20 Şubat 1979'dan 44 yıl sonra yine 20 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında tekrar hayatını kaybetti. Hayatı ile TV kanallarının da da yer alan ve sürekli oruç tutması ile bilinen, kendisinden sıkça dua istemeye gelenler olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Mustafa Yılmaz tekrar defnedildi.