Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü

Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü
Kaynak: İHA
1979'da yılında köylüler tarafından cenazesi teşhis edildikten sonra defnedilen Mustafa Yılmaz, 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü ve 44 yıl daha yaşadı. 20 Şubat günü ikinci kez vefat ettiği iddia edilen Mustafa Yılmaz'ın hikayesi tüyleri ürpertti.
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Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü 1

Balıkesir'de 20 Şubat 1979 tarihinde vefat eden ve bölgede çalışan ormancılar ile köylüler tarafından cenazesi teşhis edilip defnedilen Mustafa Yılmaz, vefatından 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü.

Mustafa Yılmaz, o tarihten sonra kimine göre 'meczup', kimine göre 'hasta' diye tabir edildi ve bu şekilde 44 yıl daha yaşadı. Vatandaşlar ona 'ulu çınar' ve 'ermiş' bile dedi.

Yılmaz, ilk ölüm tarihi olan 20 Şubat 1979'dan 44 yıl sonra yine 20 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında tekrar hayatını kaybetti. Hayatı ile TV kanallarının da da yer alan ve sürekli oruç tutması ile bilinen, kendisinden sıkça dua istemeye gelenler olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Mustafa Yılmaz tekrar defnedildi.

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Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü 2

Bigadiç ilçesine bağlı Adalı köyünde yaşayan ve hayat hikayesi ile şaşkınlık yaratan Mustafa Yılmaz, 1979 yılında Adalı'dan 25 kilometre uzakta bulunan Kadıköy'e yürüyerek gelmiş ve yöre sakinlerinin verdiği yemekleri yedikten sonra Adalı'ya geri dönmek için gitmek istemişti.

Keçideresi denilen ormanlık alanda bir ceset bulunması sonrasında olay yerine giden savcı, teşhis için köyden korucu ve ormancıları çağırmıştı.

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Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü 3

Köylüler, cenazenin Mustafa Yılmaz'a ait olduğunu teşhis etmişti.

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Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü 4

1979 yılında otopsisi yapılan Mustafa Yılmaz, 3 yıl sonra tekrar bölgede görüldü. Hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz'ın o tarihten sonra genellikle oruç tuttuğu iddia edildi.

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Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü 5

KİMLİK PROBLEMİ DE YAŞADI

Mustafa Yılmaz'ın hayat hikayesinde bir dönem kimlik problemi yaşandığı da belirtildi.

1979'da vefat ettiği ve ölüm raporu düzenlenip defni yapıldığı için nüfus kayıtlarından düşen Mustafa Yılmaz, birkaç yıl sonra doktora gittiğinde hastane kayıtlarında 'ölü' olarak gözüktüğü için sigortadan yararlanamadı.

Köylüler sesini duyurmak için ünlü şarkıcı Seda Sayan'a ulaştı. O dönem sabah programı yapan Seda Sayan ise Mustafa Yılmaz'ın hikayesini kendi programı ile gündeme getirerek, yeniden kimlik çıkartılması için yardımcı olmuştu.

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Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü 6

HEP ORUÇ TUTUYORDU

1979 yılından sonra genelde oruçlu olduğu söylenen Mustafa Yılmaz'ın çevresindeki vatandaşlar, Yılmaz'ın genelde gece 1 bardak su içtiğini ve oruç tuttuğunu, iftar saatinde ise bulduğu yiyeceklerle ya da çevreden vatandaşların verdiği yemeklerle orucunu açtığını söyledi.

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Tüyler ürperten hikaye. 1979'da öldü defnedildi 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. 44 yıl daha yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü 7

CENAZESİ TEKRAR KALDIRILDI

Dikkat çekici bir hayat süren Mustafa Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tekrar hayatını kaybetti.

20 Şubat'ta Adalı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası Adalı Mezarlığı'na defnedilen Yılmaz'ın cenazesine katılım yoğundu.

Belediye Başkan Adayı Mustafa Göksel'in de katıldığı cenaze töreni sonrasında vatandaşlar Yılmaz'ı son yolculuğuna uğurladı.

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