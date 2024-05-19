Tüyler ürperten olay: Diri diri gömüldü, dört gün sonra canlı kurtarıldı

Moldova'da diri diri gömülen ve dört gün toprağın altında kalan 62 yaşındaki bir adam, polisin yeraltından gelen yardım çığlıklarını duymasının ardından kurtarıldı.

Polis, pazartesi günü 74 yaşındaki bir kadının evinde ölmüş vaziyette bulunması sonrası soruşturma yürüttükleri sırada yaşlı adamı buldu.

YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Kadının ölümüne ilişkin bir şüpheliyi tutuklayan görevliler, aynı köydeki evini aradıkları esnada yakınlardan gelen yardım çığlıklarını işitti.

Seslerin duyulduğu noktayı başlayan polis ekipleri, adamın içerisine kitlendiği mezar yerinin girişini buldu.

Yaşlı adamın boynunda bir yara oluştuğu ve bilincinin yerinde olduğu kaydedildi.

18 YAŞINDAKİ AKRABA CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Cansız bedeni üzerinde yapılan otopsi işlemlerinde öldürülen kadının, fiziksel saldırıya sonucu ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının 18 yaşındaki bir akrabası kısa süre içerisinde cinayetin şüphelisi olarak tespit edildi.

"SORGUDA TUTARSIZ İFADELER VERDİ"

Kendi evinde sarhoş bir vaziyette yakalanan şüphelinin, sorgusunda tutarsız ve kafa karıştırıcı ifadeler verdiği aktarıldı.

Toprağın altından çıkarılan yaşlı adam ise gözaltına alınan gençle alkol aldıklarını ve bir süre sonra tartışmaya başladıklarını söyledi.

Şüphelinin tartışma sonucu ilk olarak bıçakla saldırdığı adamı daha sonra bodruma kapattığı ve diri diri gömdüğü, girişi de toprakla kapattığı öne sürüldü.

KURTARILAN ADAM TEDAVİ GÖRÜYOR

Suçlu bulunması durumunda şüpheli hakkında ömür boyu hapis cezası verilebilir.

Bölge sakinlerinden biri ise ölen kadın için, “Çok iyi bir kadındı, onunla kimsenin bir sorunu yoktu." dedi.