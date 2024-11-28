Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu!

Düzenleme: Kaynak: AA
Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu!

İstanbul Tuzla'da, sahil mevkiinde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polisin soruşturması devam ediyor.

İstanbul Tuzla'daki Liman Caddesi'nde, sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Polis yaptığı ilk incelemelerde cesetlerin üzerinde kimlikleri buldu. Cesetlerin 2001 doğumlu Melihcan Etemoğlu ve 1993 doğumlu Muhammed Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde incelemelere devam eden polis ekipleri, iki cesedin de başında mermi giriş izi tespit etti. Ekipler olayın intihar mı cinayet mi olduğu konusunda henüz bir açıklama yapmazken incelemeler olay yerinde devam ediyor.

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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