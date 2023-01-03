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Aslanla kedi gibi oynadı

Tuzla'da bulunan bir hayvanat bahçesinin sorumlu veteriner hekimi ile parkta doğan Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağı görenleri hayrete düşürüyor. Veteriner, annesinin reddettiği yavru aslanı büyütmüştü.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:19
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Tuzla'da aslanla kedi gibi oynadı

Aslanla kedi gibi oynadı
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İHA'nın haberine göre, Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan 'Angel' doğduğunda annesinin onu reddetmesi sebebiyle 45 günlük süre boyunca veteriner Yücel Yılmaz tarafından ilgiyle bakıldı. 

Yılmaz, minik aslanı hayatta tutmak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlendi. Yücel Yılmaz, Angel’ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında olurken, aralarındaki bağ güçlenerek sevgiye dönüştü.

Yırtıcılığı ile bilinen aslan ile Yılmaz'ın kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürürken, 1 buçuk yaşına giren aslan Angel’ın kendisini büyüten Yılmaz’a koşarak sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. Görüntülerde aslan Angel'ın kafesine giren Yılmaz'ı görünce büyük bir mutluluk yaşadığı, ikilinin kafeste birbirlerine sarıldığı anlar dikkat çekiyor.

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