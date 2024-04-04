Tuzla’da CHP’li başkan mazbatasını alacak. AKP itiraz etmişti

CHP'li Eren Ali Bingöl'ün yarın saat 12. 00'de mazbatasını alacağı kaydedildi.

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler seçiminde, CHP’nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, İstanbul Tuzla’da yüzde 50,92 oy alarak birinci olmuş ve mevcut başkan AKP’li Şadi Yazıcı’yı geride bırakmıştı.

Tuzla’da seçimi yüzde 12 farkla kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını AKP’lilerin itirazı sonucunda mazbatasını alamamıştı. Bingöl, mazbatasının kendisine verilmediğine dikkat çekerek, "19 bin 700 oy farkıyla bizi seçtiler, geçersiz oy farkı 4 bin ve buna rağmen ilgili arkadaşlar itiraz ettiler ilçe seçim kuruluna. Mazbatanın verilmemesi için bir uğraş var, bir gayret var. Kim tarafından? İlgilileri belli. Hakikaten kötü haberler alıyoruz. Ne devralacağımızı da bilmiyoruz. Seçimden iki gün sonra ihale yapmalar, sürekli tapu dairesine gidip gelmeler, başvurular yapmalar..." açıklamasında bulunmuştu.

AKP’nin yaptığı itiraz sonucunda yapılan inceleme tamamlandı. CHP’li Eren Ali Bingöl’ün yarın saat 12. 00’da mazbatasını alması bekleniyor.