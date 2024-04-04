Tuzla’da CHP’li başkan mazbatasını alacak. AKP itiraz etmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Tuzla’da CHP’li başkan mazbatasını alacak. AKP itiraz etmişti
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yarın mazbatasını alacak.

CHP'li Eren Ali Bingöl'ün yarın saat 12. 00'de mazbatasını alacağı kaydedildi.

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler seçiminde, CHP’nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, İstanbul Tuzla’da yüzde 50,92 oy alarak birinci olmuş ve mevcut başkan AKP’li Şadi Yazıcı’yı geride bırakmıştı.

Tuzla’da seçimi yüzde 12 farkla kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını AKP’lilerin itirazı sonucunda mazbatasını alamamıştı. Bingöl, mazbatasının kendisine verilmediğine dikkat çekerek, "19 bin 700 oy farkıyla bizi seçtiler, geçersiz oy farkı 4 bin ve buna rağmen ilgili arkadaşlar itiraz ettiler ilçe seçim kuruluna. Mazbatanın verilmemesi için bir uğraş var, bir gayret var. Kim tarafından? İlgilileri belli. Hakikaten kötü haberler alıyoruz. Ne devralacağımızı da bilmiyoruz. Seçimden iki gün sonra ihale yapmalar, sürekli tapu dairesine gidip gelmeler, başvurular yapmalar..." açıklamasında bulunmuştu.

AKP’nin yaptığı itiraz sonucunda yapılan inceleme tamamlandı. CHP’li Eren Ali Bingöl’ün yarın saat 12. 00’da mazbatasını alması bekleniyor.

263873.jpg

174359.jpeg

Son Haberler
Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı Gündem
Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı
Bu otelin dünyada eşi benzeri yok. Ödülü anında kaptı Gündem
Bu otelin dünyada eşi benzeri yok. Ödülü anında kaptı
AKP'nin kaldırdığı T.C'ler geri gelmeye başladı. CHP'nin kazandığı belediyelerde tabelalar güncelleniyor Gündem
AKP'nin kaldırdığı T.C'ler geri gelmeye başladı. CHP'nin kazandığı belediyelerde tabelalar güncelleniyor
Tüketici kredileri arttı. Bankaların mevduatı düştü Ekonomi
Tüketici kredileri arttı. Bankaların mevduatı düştü
Tokat'ta trafik kazası Yerel Haberler
Tokat'ta trafik kazası
Camide namaz kılarken kendini görüntüleyen adama el hareketi çekti Video
Camide namaz kılarken kendini görüntüleyen adama el hareketi çekti
Trabzon'da sahilde ölü yunus bulundu Gündem
Trabzon'da sahilde ölü yunus bulundu