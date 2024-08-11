Tuzla'da göçük faciası: 2 işçi toprak altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Tuzla'da göçük faciası: 2 işçi toprak altında kaldı

Tuzla'da meydana gelen göçük faciasında 2 işçi toprak altında kaldı.

Tuzla'da meydana gelen göçük faciasında 2 işçi toprak altında kaldı.

İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tuzla Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. İddiaya göre, 2 işçi göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Tuzla’da meydana gelen göçükte 2 işçinin toprak altında kaldığı inşaat sahası, havadan dron ile görüntülendi.

İKİ İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tuzla’da meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tuzla Tepeören’de saat 17.00 sıralarında bir vatandaşa ait inşaat sahasında göçük meydana geldi. Müstakil evin alt yapı inşaatı sırasında oluşan heyelanda işçiler S.İ. ve C.Ö. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük alanı dron ile havadan görüntülendi.

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