Tuzla'da kaza. 3 yaralı

Tuzla’da gerçekleşen trafik kazası saat 11.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tuzla kavşağında gerçekleşti. E.B.’nin sürdüğü 34 HUK 546 plakalı araç İbiş Ağa Caddesi'nden kavşağa girdiği esnada, Şehitler Caddesi'nde seyir halinde olan R.C.’nin sürdüğü 34 RC 155 plakalı araç ile çarptı. Kaza ile savrulan araçlar yol kenarındaki park halinde olan 34 GNV 259 plakalı minibüse çarparak hızını kesebildi. Çevredeki duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis mensupları sevk edildi. Meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Arabada sıkışan S.B. itfaiye personelleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlardan Şener Kemal, "İçmeler yönünden marina tarafına gidiyordum. Aracı gördüm, araç beni gördü durmadı. Orta yola atladı. Karşı taraftan gelen arabaya bakmadan yola atladı, araca vurdu. Daha sonra bekleyen minibüse vurdular. Minibüs zaten ters döndü. Bildiğim kadarıyla yaşlı bir abla var, ağır yaralı herhalde o. 2 tane çocuk var. Birinin ayağı sakatlandı herhalde. Diğerinin de hiçbir şeyi yok. Ağır yaralı ablayı çıkartmak için ambulansa itfaiyeye haber verdik" ifadelerini kullandı.