Tuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tuzla'da, Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir bina, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle çökme riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Binanın sakinleri, kolonlardan sesler duyması üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, binanın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğu tespit edildi.

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TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARA KONAKLAMA YARDIMI

Çökme riski nedeniyle 16 dairesi bulunan 4 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Vatandaşlar, güvenli bir şekilde tahliye edilerek, bir kısmı yakınlarına yönlendirilirken, gidecek yeri olmayanlar için kaymakamlık ve belediye tarafından konaklama sağlandı.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, binanın 1998 yılında inşasına başlandığını, ancak 2012'de yapı ruhsatı alındığını ve iskanının bulunmadığını söyledi. Bingöl, "Taşıyıcı sisteminde çatlaklar bulunduğunu tespit ettik ve AFAD'a vatandaşlarımız bilgi verdi. Biz de devreye girerek tahliye sürecini tamamladık. Yapının zemini ve statik yapısında sorunlar var. Konaklama ve diğer ihtiyaçlar için kaymakamlık, belediye ve diğer kurumlar devrede" diye konuştu.

ZABITA TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Tahliye edilen binanın zabıta ekipleri tarafından mühürlenmesinin ardından, detaylı incelemeler yapılacak ve durum netlik kazanacak.

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