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Gecekondu yangınında faciadan dönüldü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde gecekonduda çıkan yangın korkuttu. Yangın sırasında evdekilerin teravih namazında bulunması facia ihtimalini önledi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 00:08
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Tuzla’da korkutan gecekondu yangını

Gecekondu yangınında faciadan dönüldü
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(İHA) Yangın, saat 21.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Aslan Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evde kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi. Evdekilerin camide teravih namazında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Kartal G. “Biz namaz kılmaya camiye gelmiştik. Bir anda bir sürü itfaiye ekibi, polis ve ambulans ile geldi. Daha sonra onları takip edip geldiğimizde evin yandığını gördük. Bir anda herkes toplandı. İtfaiye ekipleri evi söndürmeye başladılar.” şeklinde konuştu.

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