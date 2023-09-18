Tuzla’da madeni yağ fabrikasında yangın

Tuzla’da bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Tuzla’da madeni yağ fabrikasında yangın

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikada alevlenme

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak’taki madeni yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle alevlenme oluştu. Alevler kısa sürede büyüyerek dumanlara neden oldu.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı ve incelemelerde bulundu.

Görgü tanığı: “Hemen müdahale edildi”

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, görgü tanığı Sezer Gülen, “Ben itfaiyeleri gördüm ve peşinden geldim. Ufak bir alevlenme olmuş, duman çıkmış. Hemen müdahale edildi. Şu anlık bi sıkıntı yok” dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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