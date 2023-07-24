Tuzla'da parkta oturan çifte 'Burası Müslüman Ülke' diye bağırarak saldırdılar

Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla parkta otururken iki kişinin yanlarına geldiğini belirten R.S. şunları söyledi:

“Erkek arkadaşıma sarıldığım sırada siyah giyimli ve başörtülü bir kadın ‘Burası Müslüman bir ülke, bu şekilde görmek istemiyorum’ sizi dedi. Yalnızca sarıldığımı söylediğimde de ‘bunun yeri burası değil’ diyerek üzerime yürüdü. ‘Ben sana gösteririm yerini. Zaten küçük bir kızsın, seni döversem elimden kimse alamaz’ dedi.”

TEKME TOKATLI SALDIRIYA UĞRADIM

“Kadın söylediği sözlerden sonra bana önce tokat sonra tekme ile saldırdı. Sonra Masaya çıkıp göğsüme ve koluma tekme attı. Çantasından çıkardığı bıçağı göstererek bizi tehdit etti” ifadelerini kullandı. Olaydan sonra darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldum” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.