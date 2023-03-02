İstanbul’da otomobilin yolunu kesip adam kaçırdılar. Film sahnesini aratmadı

İHA’nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Tuzla’da Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede oturan bir kişi, yanında bir kadınla beraber otomobiliyle sitenin otoparkından dışarı doğru aracını sürdü. Otomobil kapıdan çıkmak üzereyken bir servis minibüsü otomobilin önünü kesti. Minibüsten inen ve birisi silahlı olan 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından otomobilin camlarına vurdu. Otomobil sürücüsü aracıyla kaçmak istese de başarılı olamadı. Daha sonra otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan indi. Şüpheliler, sokakta darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kadın şahıs gözaltına alınırken 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay hakkında konuşan mahalleli, “Dün 1 gibi olmuş olay. Kaç kişi kaçırmışlar bilmiyorum. Yeni haberin oldu. Video atmışlar” dedi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil otoparktan çıktığı esnada önü servis minibüsü tarafından kesiliyor. Minibüsten inen 3 kişi otomobilin sürücüsünü darbedip zorla minibüse bindiriyor ve oradan uzaklaşıyor. Kaçırılan sürücü ile beraber öncesinde otomobilde bulunan kadın da sürücü koltuğuna geçerek minibüsün peşinden gidiyor.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Aydınlı Mahallesi Halyolu Caddesi'nde bir şahsın aracının önü kesilerek zorla bir araca konduğu ve kaçırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler yaptıkları incelemede, site içerisinden çıkmakta olan araç içerisinde bulunanların İ.G.(40) ve İ.Z.D.(28) isimli şahıslar olduğunu, İ.G. isimli şahsın araçtan indirilerek diğer araca konduğu ve kaçırıldığını, İ.G.'nin yanında bulunan İ.Z.D. isimli kadın şahsın ise araca binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

ORMANLIK ALANDA DARP EDEREK 108 BİN LİRASINI GASP ETMİŞLER

Araştırmalarda, İ.Z.D.'nin hala İ.G.'ye ait işyerinde çalıştığı, şüphelilerden olan sevgilisinin daha önce İ.G. ile çalıştığı, olayda İ.Z.D. ve sevgilisinin birlikte hareket ettikleri, İ.Z.D.'nin araca binerek diğer aracın müşteki şahsı götürdüğü yere kadar takip ettiği belirlendi. İ.Z.D.'nin de dahil olduğu şüpheli şahısların mağdur şahsı ormanlık bir alana götürdükleri, darp ettikleri 108 bin lira parasını gasp ettikleri ve bıraktıkları, mağdur şahsın kendi aracıyla hastaneye gittiği tespit edildi.

ARAÇ İÇERİSİNDEN SİLAH ÇIKTI

Kaçırma olayında kullanılan araç havaalanında terk edilmiş olarak ele geçirilirken, araç içerisinde 1 adet silah bulundu. İ.G. hastanede tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslardan İ.Z.D. isimli kadın şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.Z.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.