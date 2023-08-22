Tuzla'da yarım ton sıvı uyuşturucu emniyette sergilendi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde önceki gün 2 tır ve 1 otomobile düzenlenen operasyonda ele geçirilen yarım tona yakın sıvı uyuşturucu emniyette sergilendi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Tuzla'da yarım ton sıvı uyuşturucu emniyette sergilendi


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde doğu illerinden İstanbul’a sokulup buradan da Avrupa ülkelerine gönderileceği belirlenen yüklü miktarda uyuşturucuya ilişkin önceki gün İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Tuzla ilçesinde operasyon düzenlenmişti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı belirlenen 1 araç, 2 tıra Pazar günü yapılan baskında biri yabancı uyruklu toplamda 5 şüpheli yakalanmış, bu kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü.

Söz konusu şüphelilere ait olduğu ileri sürülen araçlara yönelik yapılan aramalarda ise 20 farklı plastik bidon içerisinde 447 kilogram 510 gram sıvı metamfetamin ele geçirilmişti.
İstanbul polisi tarafından 2 gün önce ele geçirilen uyuşturucu maddeler bugün emniyette sergilendi. Öte yandan operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 5 uyuşturucu kaçakçısının ifade işlemleri dün sona erdi. Pazartesi günü adliyeye sevk edilen biri yabancı uyruklu 5 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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