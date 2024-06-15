Tuzla'da yolcu otobüsü devrildi: 2 Yaralı

Olay, Pendik bölgesinde Edirne yönünde saat 21.20 civarında gerçekleşti. Henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen otobüsün, ek sefer görevi sırasında şiddetli yağmur sebebiyle yoldan çıktığı tahmin ediliyor. Yol kenarındaki toprağa çarpan otobüs, yan yatmış halde durabildi.

Kazada, otobüs şoförü ve yardımcısı hafif yaralanmalarla kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırmaya başladı.