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Portekiz, Fransa, İngiltere: Şimdi de Tuzlaspor. Imbula İstanbul'da

Tuzlaspor önemli bir yıldızı renklerine kattı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:19
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Tuzlaspor'un yeni yıldızı: Giannelli Imbula

Portekiz, Fransa, İngiltere: Şimdi de Tuzlaspor. Imbula İstanbul'da
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Spor Toto 1. Lig'de 14. sırada yer alan Tuzlaspor flaş bir transferi açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile transferi duyuran Tuzlaspor, bir dönem Porto, Marsilya, Stoke City gibi takımlarda forma giyen Giannelli Imbula'yı transfer etti.

Son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen Imbula, 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen 30 yaşındaki yıldız, geçmiş dönemdeki transferlerinde bonservis bedeli olarak toplam 51 milyon Euro ödendi.

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