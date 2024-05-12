TV Yayın akışı 12 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 12 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?
Her gün televizyon kanallarında reyting rekorları kıran yapımlar ve birbirinden eğlenceli programlar ekranlara yansırken, izleyiciler hangi kanalda hangi yapımların olduğunu merakla araştırıyor. Pazar günü televizyonun karşısına geçip haftanın yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler için Bugün televizyonda ne var?” sorusunu yanıtladık. İşte 12 Mayıs Pazar günü yayın akışı…

TV8 Yayın Akışı

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin DoktorlarI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 20212

00:15 Çarkıfelek

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TRT 1 Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program

05:10 Beni Böyle Sev

07:00 Nostalji Kuşağı 'Parmak Damgası'

08:10 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'

09:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

13:45 Kara Ağaç Destanı

17:05 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

beni-boyle-sev-4059.webpSTAR TV Yayın Akışı

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Bay Link Kayıp Efsane

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evde Mutluluk

14:10 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Baba Ocağı

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07:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Cafer'in Çilesi

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Bahar (Tekrar)

00:30 Tokatçı

images.jpegKANAL D Yayın Akışı

07:00 Hasip İle Nasip

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 İnci Taneleri

04:00 5N1K (Tekrar)

65a68182890a919c6e349497.webpKanal 7 Yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:15 Merhaba Hayat

09:50 Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı

11:45 Başkent Kulesi

12:40 Şoray Uzun Yolda

14:20 Kadir Denizci İle Emeklilik

14:45 TV Filmi

16:45 Gezelim.com

17:00 Özlem Tunca İle Dünyayı Geziyorum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Gelin

21:30 Emanet

22:45 Bahar Kapıda

00:20 Diriliş Ertuğrul

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NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

kirli-sepeti-haber-resim-f18a6189-f911-4353-ac7a-d25628fe623f.webpATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:40 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kardeşlerim

03:00 Ateş Kuşları

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