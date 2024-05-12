TV Yayın akışı 12 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında reyting rekorları kıran yapımlar ve birbirinden eğlenceli programlar ekranlara yansırken, izleyiciler hangi kanalda hangi yapımların olduğunu merakla araştırıyor. Pazar günü televizyonun karşısına geçip haftanın yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler için Bugün televizyonda ne var?” sorusunu yanıtladık. İşte 12 Mayıs Pazar günü yayın akışı…