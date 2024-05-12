TV Yayın akışı 12 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

TV8 Yayın Akışı
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin DoktorlarI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 20212
00:15 Çarkıfelek
TRT 1 Yayın Akışı
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program
05:10 Beni Böyle Sev
07:00 Nostalji Kuşağı 'Parmak Damgası'
08:10 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'
09:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
13:45 Kara Ağaç Destanı
17:05 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV Yayın Akışı
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Bay Link Kayıp Efsane
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evde Mutluluk
14:10 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Baba Ocağı
Show TV Yayın akışı
07:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Cafer'in Çilesi
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Bahar (Tekrar)
00:30 Tokatçı
KANAL D Yayın Akışı
07:00 Hasip İle Nasip
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
04:00 5N1K (Tekrar)
Kanal 7 Yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:15 Merhaba Hayat
09:50 Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı
11:45 Başkent Kulesi
12:40 Şoray Uzun Yolda
14:20 Kadir Denizci İle Emeklilik
14:45 TV Filmi
16:45 Gezelim.com
17:00 Özlem Tunca İle Dünyayı Geziyorum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Gelin
21:30 Emanet
22:45 Bahar Kapıda
00:20 Diriliş Ertuğrul
NOW TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kardeşlerim
03:00 Ateş Kuşları