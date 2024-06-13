TV Yayın akışı 13 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
00:45 Sandık Kokusu
03:15 Bahar
05:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
01:00 Kuruluş Osman
04:00 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:45 Yalan
02:00 Güneşin Kızları
04:30 Hasip İle Naip (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:50 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:40 İstanbullu Gelin
03:30 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 İtalyan Yazı (Yabancı Sinema)
01:55 Gönül Dağı
04:25 Seksenler
05:25 Lingo
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
22:30 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
01:00 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen