TV Yayın akışı 13 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 13 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Televizyonlar, insanlığın hayatlarına girdikleri günden bu yana, hepimizin en önemli iletişim araçlarından biri haline geldi. Her gün yayınlanan haber ve tartışma programlarıyla seyircileri bilgilendiren televizyonlar, bünyesindeki dizi ve eğlence programlarıyla da vatandaşları hayatın stresinden bir nebze uzaklaştırmayı amaçlıyor. Sizin için bugünün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
00:45 Sandık Kokusu
03:15 Bahar
05:30 Baba

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
01:00 Kuruluş Osman
04:00 Destan

0x0-1693992315348-001.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:45 Yalan
02:00 Güneşin Kızları
04:30 Hasip İle Naip (Yerli Sinema)

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07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:50 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:40 İstanbullu Gelin
03:30 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 İtalyan Yazı (Yabancı Sinema)
01:55 Gönül Dağı
04:25 Seksenler
05:25 Lingo

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
22:30 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
01:00 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen

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