TV Yayın akışı 13 Haziran Perşembe. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

00:45 Sandık Kokusu

03:15 Bahar

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

01:00 Kuruluş Osman

04:00 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:45 Yalan

02:00 Güneşin Kızları

04:30 Hasip İle Naip (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

22:50 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

01:40 İstanbullu Gelin

03:30 Baba Ocağı

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 Survivor 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 İtalyan Yazı (Yabancı Sinema)

01:55 Gönül Dağı

04:25 Seksenler

05:25 Lingo

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

22:30 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

01:00 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen