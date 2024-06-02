TV Yayın akışı 2 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

KANAL D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 İnci Taneleri
02:00 Güneşin Kızları
04:00 5N1K-Tekrar
04:45 Bodrum Masalı
STAR TV yayın akışı
07:00 Pulsar
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:30 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
SHOW TV yayın akışı
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Arabesk
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Kibar Feyzo
23:30 Atla Gel Şaban
01:15 Sandık Kokusu
03:45 Deliler Koğuşu
05:30 Baba
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kuruluş Osman
15:40 Kardeşlerim
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Stajyer Mafya
02:00 Aldatmak
04:40 Kalp Yarası
TRT 1 yayın akışı
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
09:30 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:10 Lingo Türkiye
13:45 Sen Türkilerini Söyle
17:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:50 Sen Türkilerini Söyle
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
22:45 Mucize Doktor
01:30 Yasak Elma
03:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
TV8 yayın akışı
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Yabancı Sinema
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2022
00:15 Survivor Exstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin