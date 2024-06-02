TV Yayın akışı 2 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

Her gün birbirinden farklı yapımlar ve reyting rekorları kıran diziler, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşurken sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Pazar gününü evinde, dinlenerek geçirmek isteyenler için bugünün yayın akışını derledik. İşte detaylar…