TV Yayın akışı 23 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

03:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

13:40 Alan

16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Alan

03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

02:45 Kuruluş Osman

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

00:30 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

22:15 Kirli Sepeti

01:30 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

03:30 Yasak Elma

05:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

10:30 Ada Masalı

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

01:30 Dolunay

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Gazete Magazin

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

03:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"

00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)

02:10 Gönül Dağı

04:40 Seksenler