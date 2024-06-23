TV Yayın akışı 23 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
13:40 Alan
16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alan
03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
02:45 Kuruluş Osman
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
00:30 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
04:30 5N1K
05:00 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
22:15 Kirli Sepeti
01:30 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
03:30 Yasak Elma
05:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
10:30 Ada Masalı
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
01:30 Dolunay
03:00 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Gazete Magazin
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
03:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"
00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)
02:10 Gönül Dağı
04:40 Seksenler